Sen Anlat Karadeniz 47. Bölüm Fragmanı
1 saat önce
Sen Anlat KaradenizBen Anlatınca Deli diyorlarYapım - SinegrafYapımcı - Osman SınavYönetmen - Veli Çelik / Yusuf Ömer SınavSenaryo - Erkan BirgörenOyuncular - Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat), Sinan Tuzcu(Mustafa), Öykü Gürman(Asiye)
Sen Anlat Karadeniz
Ben Anlatınca Deli diyorlar
Yapım - Sinegraf
Yapımcı - Osman Sınav Yönetmen
- Veli Çelik/ Yusuf Ömer Sınav
Senaryo - Erkan Birgören
Oyuncular - Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat), Sinan Tuzcu(Mustafa), Öykü Gürman(Asiye)
Son Dakika
» Tv
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:01
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor
Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti