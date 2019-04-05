Son Dakika Haberleri: Sen Anlat Karadeniz 47. Bölüm Fragmanı

Sen Anlat Karadeniz 47. Bölüm Fragmanı

1 saat önce

Sen Anlat KaradenizBen Anlatınca Deli diyorlarYapım - SinegrafYapımcı - Osman SınavYönetmen - Veli Çelik / Yusuf Ömer SınavSenaryo - Erkan BirgörenOyuncular - Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat), Sinan Tuzcu(Mustafa), Öykü Gürman(Asiye)

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Sen Anlat Karadeniz

Ben Anlatınca Deli diyorlar

Yapım - Sinegraf

Yapımcı - Osman Sınav

Yönetmen - Veli Çelik/ Yusuf Ömer Sınav

Senaryo - Erkan Birgören

Oyuncular - Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu(Vedat), Sinan Tuzcu(Mustafa), Öykü Gürman(Asiye)
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:01 

Sinan Tuzcu, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, sen anlat karadeniz dizisi, TV
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