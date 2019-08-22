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Sen Anlat Karadeniz 4 Eylül Çarşamba günü seyircisi ile buluşuyor!

Haber Yayın Tarihi:

Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu