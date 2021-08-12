Sen Başkanı Yalçın'dan 'toplu sözleşme' açıklaması: Artış oranları yükseltilmeli

Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin kamu görevlileri için sunduğu zam teklifine ilişkin, "Teklifinin içerdiği; artış oranları yükseltilmeli, ek gösterge, sözleşmeliler ve refah payı başlıklarına ilişkin olumlu tutum devam ettirilmeli, kapsam ve takvim belirsizlikleri giderilmeli, teklif netleştirilmelidir" dedi.

Kamu görevlileri ve memur emeklilerini ilgilendiren 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, hükümet kamu görevlileri için ilk zam teklifini sundu. Memur- Sen heyeti, ilk teklifi kabul etmedi. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün gerçekleşen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun ardından açıklamada bulundu. Yalçın, hükümetin yeni teklifini en geç pazartesi günü kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.

'BEKLENTİMİZİ KARŞILAMIYOR'Ali Yalçın, kamu işvereninin, Memur- Sen'in teklifinden 18 gün, ilk oturumun gerçekleşmesinden 10 gün sonra teklifini sunduğunu ve bu yönüyle teklifin geç geldiğine vurgu yaparak, "İçerik itibariyle beklentilerin, olması gerekenin, adalet eşiğinin uzağında tekliflerle karşılaştık. Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022'de yüzde 5 artı yüzde 6, 2023'de yüzde 6 artı yüzde 6 olmak üzere toplamda iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı. Sayın Bakan tarafından ifade edilen teklif içeriğinde; ek gösterge, sözleşmeli personel, refah payı gibi bizim tekliflerimizde yer alan ana konularla ilgili müzakere etme eğilimi hissettirecek bir netlik ne yazık ki söz konusu değildir" diye konuştu.'ARTIŞ ORANLARI YÜKSELTİLMELİ'"Kamu işvereni tarafından sunulan teklif, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılamaktan da müzakere, pazarlık aşamasını başlatmaktan da uzaktır" diyen Yalçın, beklentilerini şöyle sıraladı:

"Bugün masaya sunulan kamu işveren teklifinin içerdiği; artış oranları yükseltilmeli, ek gösterge, sözleşmeliler ve refah payı başlıklarına ilişkin olumlu tutum devam ettirilmeli, kapsam ve takvim belirsizlikleri giderilmeli, teklif netleştirilmeli, genel toplu sözleşmeye dair tekliflerimizde yer alan seyyanen zam, aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, dini bayram ikramiyesi, ek ödeme, özel hizmet tazminatı gibi diğer konu başlıklarının cevapsız bırakılması durumu fark edilmeli, bu konularda kamu işvereni masaya müzakere temelli teklifler getirmeli, toplu sözleşmenin hizmet kollarına ilişkin bölümü kapsamında devam edecek müzakerelerde genel toplu sözleşme teklifindeki hata yapılmamalı, teklif içerikleri net ve somut olmalıdır."