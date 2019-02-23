Sen Bihter Ziyagil'sin Kendine Gel Kombini ?? Ne Giyerdin?
31 dakika önce
Instagram'da yeniden kombinler çıkarabileceğim senaryolar istemiştim sizden. Çok yaratıcı yorumlar geldi.
Instagram
'da yeniden kombinler çıkarabileceğim senaryolar istemiştim sizden. Çok yaratıcı yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Okurken ve bu videoyu çekerken çok eğlendim. ??Tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında paylaştım.?? Videodaki kombinlerim Trendyol Milla
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:10 Kaynak: Youtube
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