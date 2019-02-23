Son Dakika Haberleri: Sen Bihter Ziyagil'sin Kendine Gel Kombini ?? Ne Giyerdin?

Sen Bihter Ziyagil'sin Kendine Gel Kombini ?? Ne Giyerdin?

31 dakika önce

Instagram'da yeniden kombinler çıkarabileceğim senaryolar istemiştim sizden. Çok yaratıcı yorumlar geldi.

Instagram'da yeniden kombinler çıkarabileceğim senaryolar istemiştim sizden. Çok yaratıcı yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Okurken ve bu videoyu çekerken çok eğlendim. ??Tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında paylaştım.?? Videodaki kombinlerim Trendyol Milla'dan. Bize özel yine güzel bir indirim var. Trendyol Milla butiklerinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde "DUYGU20" kodunu kullanarak 20 TL indirim kazanabilirsiniz. (Garage Sale butiğinde geçerli değil.) İyi seyirler! ??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:10 Kaynak: Youtube

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