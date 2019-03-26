"Sen Bizim Gönüllerimizin Başkanısın"

Başkan Kocaoğlu'na hizmetlerinden ve desteğinden ötürü teşekkür eden meslek odaları temsilcileri, "Siz bizim gönlümüzün başkanısınız. Ortaya koyduğunuz 'İzmir Modeli' gelecek nesillere rehber olacaktır. Şaibesiz, arkanızdan bir ufak bir dedikodu bırakmadan görevinizi zirvede bıraktınız. Verdiğiniz hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devredecek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,kentte birlikte görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerine veda ziyareti düzenledi.

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde başlayan program akşama kadar sürdü. Başkan Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Vekili Kıdemli Albay Mete Çağlar, Baroş Başkanı Özkan Yücel, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fadıl Sivri, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti.

Yüzümüzün akıyla geldik, yüzümüzün akıyla gidiyoruz

15 yıl boyunca birlikte çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, sivil toplum örgütü ile meslek odaları temsilcilerine teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Görev yaptığım süre içinde bizim şansımıza İzmir'in ekonomik olarak durağan dönemi denk geldi. Siyaseten de zor bir dönem oldu. Hizmet sınırlarımız genişledi. Yılmadan, çalıştık. Şuan belediyenin hazineye bir kuruş borcu yok. 2010 yılından itibaren İzmir'de ekonomik olarak canlanma başladı. Biz İzmir Modeli'ni ortaya koyarak bunun nasıl yapılacağını gösterdik. Bu bir bayrak yarışı. Meslek değil. Biz vatandaşımıza hizmet ettik. Biraz dinleneceğiz.Yüzümüzün akıyla geldik, yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Gerisi hikaye. Bir hayalim var. Nasıl İzmir Modeli'ni ortaya koyarak kentin yol haritasını &cc edil;ıkardıysak gönüllü bir ekiple Türkiye'nin yol haritasını belirleyecek bir çalışma yapmak istiyorum" dedi.

Zirvede bıraktınız

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tecrübelerinin gençlere rehber olacağını söyleyerek, "Biz EGİAD olarak sizin yanınızda hep kendimizi ayrıcalıklı hissettik. Sizden çok destek aldık. İzmir'in altyapı problemleri sizin sayenizde çözümlendi" diye konuştu. Tek tek söz alan EGİAD yönetim kurulu üyeleri de, "İEKK'da bize görev verdiniz. EXPO sürecinde birlikte çalıştık. Zor yıllarda başkanlık yaptınız. En zirvede bıraktınız. Hizmetlerinizden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Dedikodusuz bir geçmiş

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ve dernek yönetim kurulu üyelerini ziyaretinin ardından EGEV'e geçen Başkan Kocaoğlu'nu burada EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ile EGEV yönetim kurulu üyeleri karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile 15 yıl birlikte, dayanışma içinde görev yaptıklarını söyleyen Mehmet Ali Susam, "Bir kentet 15 yıl belediye başkanlığı kimseye nasip olmaz. Arkanızdan güzel anılar, sizi seven insanlar bıraktınız. Belediye başkanlığından arkanızda güzel bir isim bırakarak ayrılıyorsunuz. Bu kentin şehremini olarak sizinle çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Bundan sonraki yaşamınızda size sağlık, mutluluk diliyorum" dedi. EGEV Yönetim Kurulu Üyesi Geza Dologh ise, dedikodusuz bir geçmişle Başkan Kocaoğlu'nun görevini tamamladığını belirtere k bunun sırrını sordu. Bu soru üzerine cevap veren Başkan Kocaoğlu ise, "Bunun sırrı belediyeye teberru almamaktır. Ne yaptıysam belediyenin parası ile yaptım" dedi.

Biz sizden çok memnunduk

EGEV'in ardından Başkan Kocaoğlu, İZSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Samimi duygularla sizi seviyoruz. Sizin de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Bize çok destek oldunuz. Biz de layık olmaya çalıştık" dedi.

İZSİAD'ın ardından İEOSB'ye geçen Başkan Kocaoğlu burada da yönetim kurulu üyeleriyle hoş bir sohbet yaptı. İEOSB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Zaman zaman ayrı düşündüğümüz konular da oldu. Ama bu kenti için beraber çalıştık. Bize çok katkı koydunuz. Burası sizin eviniz. Her zaman sizi bekliyoruz. Biz sizden çok memnunduk" dedi.

ESİAD ziyaretinde ise ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, "Ortak akılla İzmir'in kalkınması için çalıştınız. Sivil toplum örgütlerine önem verdiniz. Ortaya koyduğunuz İzmir Modeli'nin rehber alınması gerekir" dedi. ESİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise, "İzmir Modeli çalışmanız Türkiye'ye örnek olmalı. Ben sizin ülke çapında görev almanızı istiyorum. Sizi Ankara'da görmek istiyoruz. Kıymetli bir belediye başkanısınız. Sizin dostluğunu bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Gurur duyuyoruz

İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ise Başkan Kocaoğlu'nun kurduğu İEKKK'nun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu kurulda herkes söz sahibiydi. Ayda bir yaptığımız toplantılarda kentin önemli konularında fikir alışverişinde bulunduk. Çok değerli bir başkansınız. Gönlümüzde hep başkan olarak kalacaksınız. Her zaman yanımızdaydınız. İzmir'e verdiğiniz hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. 'İzmir gelişmedi' diyenlerin hiçbirine katılmıyorum. İstanbul'dan geçen gün gelen konuklarımız tramvaylara, gemilere hayran kaldı. Sizinle gurur duyuyorum" dedi.

Tarım ve hayvancılık sizinle büyüdü

Ziyaret programına İzmir Ticaret Odası ile devam eden Başkan Kocaoğlu, İTO Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İTO Başkanı Mahmut Özgener, belediye başkanlığının çok zor, fedakarlık isteyen gönül işi olduğunu söyleyerek, "Belediye başkanlığı fedakarlık gerektirir. Yaptığınız fedakarlıktan ötürü size şükran borçluyuz. Zaman zaman aynı fikirde olmadığımız konular olmuştur. Medeni çerçeve içinde kalarak fikirlerin tartışılmasına ön ayak oldunuz. Şehre önemli hizmetlerde bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz" dedi. İTO yönetim kurulu üyeleri ise, "Hepimize ağabeylik yaptınız. Babacan tavrınızla bizi hep desteklediniz. Kaliteli insan yanınız şehre de yansıdı. Tarım Bakanlığı tarım ve hayvancılığa 2.5 milyon lira destek verirken siz 8.5 lira destek verdiniz. Sizin sayenizde İzmir tarımı Türkiye tarımından daha çok büyüdü. Şimdi bizler sizden aldığımız destekle çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız. Ankara'da siyaset yapmanızı diliyoruz. Bugüne kadar kimse sizinle ilgili şaibeli bir laf duymadı" diye konuştular. Konuşmaların ardından İTO üyeleri Başkan Kocaoğlu'nu alkışlayarak uğurladı. Başkan Kocaoğlu'nun meslek odaları ziyaret programının son durağı EBSO oldu.