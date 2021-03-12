Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in panik anları

Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, "Şimdi farklı farklı şeyler soracaklar. Beni bir şekilde buradan çıkartın" deyip görevlilerden yardım istedi.

'KEREM' SORULARINDAN KAÇTI

Adının aşk dedikodularına karıştığı Kerem Bürsin ile ilgili sorulardan kaçan Erçel, çareyi ise otel binasının arka kısmına bakan yangın merdivenlerinden kaçmakta buldu. Erçel'in bu paniğine bir anlam verilemedi.