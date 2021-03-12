Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in panik anları
12.03.2021 00:56
Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir otelde görüntülendi. Reklam yüzü olduğu bir giyim markasının çekimleri için otele gelen Erçel, kendisini yaklaşık 4 saat bekleyen muhabirlere görüntü vermemek için akla karayı seçti
Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, "Şimdi farklı farklı şeyler soracaklar. Beni bir şekilde buradan çıkartın" deyip görevlilerden yardım istedi.
'KEREM' SORULARINDAN KAÇTI
Adının aşk dedikodularına karıştığı Kerem Bürsin ile ilgili sorulardan kaçan Erçel, çareyi ise otel binasının arka kısmına bakan yangın merdivenlerinden kaçmakta buldu. Erçel'in bu paniğine bir anlam verilemedi.
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