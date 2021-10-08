Üye Girişi
"Sen çıtkırıldımsın" diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor - Son Dakika

"Sen çıtkırıldımsın" diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor

08.10.2021 10:36

Kadıköy-Moda tramvayında makinist olarak çalışan Burcu Kasap, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. ''Sen çıtkırıldımsın, yapamazsın'' tepkileriyle karşılaşan ve insan kaynakları mezunu olan Burcu Kasap ile diğer kadın meslektaşları, erkek makinist algısını yıkarak, bugüne kadar akıllarda yer etmiş tüm ön yargıları kırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadın makinistlerinden Burcu Kasap, Kadıköy- Moda tramvayında makinistlik yapıyor. Güzelliğiyle ilgi çeken ve sosyal medyayı da aktif kullanan Kasap, aldığı olumlu tepkiler karşısında çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti tüm algıları yıktı! Güzelliğiyle de dikkat çekiyor

"SEN YAPAMAZSIN" DEDİLER

Makinist olmak istediğini söylediğinde çevresindeki birçok kişinin kendisini ciddiye almadığını dile getiren Burcu Kasap, insanların kendisini plazalara yakıştırdığını söyleyip ''Sen çıtkırıldımsın, yapamazsın'' tepkileriyle karşılaştığını söyledi.

Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti tüm algıları yıktı! Güzelliğiyle de dikkat çekiyor

YOLCULAR KENDİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Sosyal medyada epey ilgi gören genç makinist, yolcuların kendisiyle fotoğraf çektirdiğini ve aldığı olumlu yorumlar karşısında işini daha da çok sevdiğini dile getirdi. Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları mezunu olan Kasap, daha önce bir inşaat firmasında çalışıyordu. Instagram'da 12 bini aşkın takipçisi bulunan Kasap, özellikle annesinin kendisiyle gurur duyduğunu söylüyor.

Sen çıtkırıldımsın diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Makinist, Kadıköy, Moda, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Sen çıtkırıldımsın' diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde 10:10 Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş 09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var 09:53 Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 08:55 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor
Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu 08:09 Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti 07:31 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
10:37 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor
10:36 "Sen çıtkırıldımsın" diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor
10:18 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,91'den işlem görüyor
10:15 Diyarbakır'da bir okulun önünde öğrencilerin kız kavgası kameralara yansıdı
10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı
10:09 Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde
10:06 A Milli Takımımız için bu maç çok kritik! Norveç'le 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyoruz
09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş
09:37 Fenerbahçeli Valencia performansı ile tarihe geçti
Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı         
11:00
Ekrem İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna yanıt         
10:40
Diyarbakır'da bir okulun önünde öğrencilerin kız kavgası kameralara yansıdı Diyarbakır'da bir okulun önünde öğrencilerin kız kavgası kameralara yansıdı         
10:15
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı         
10:10
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
Şahan Gökbakar'dan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerine gönderme Şahan Gökbakar'dan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerine gönderme         
08:44
Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız         
07:41
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 11:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: "Sen çıtkırıldımsın" diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement