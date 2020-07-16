Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı - Son Dakika

Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı

Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayıMEMUR- Sen Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümünde, şehitler anısına fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı

MEMUR- Sen Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümünde, şehitler anısına fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı - Son Dakika
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Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
08:18
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
03:43
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
01:32
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
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