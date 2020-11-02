Sen Edirne Şube Başkanı Ayar: "Din görevlilerine sataşmak kimseyi yüceltmez" - Son Dakika

Sen Edirne Şube başkanı Erol Ayar, İzmir'de yaşanan deprem sonrası bazı sosyal medya hesaplarından din görevlilerini hedef alan paylaşımları kınadı.

Ayar, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Doğal afetlerde en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ayar, "Doğal bir afet karşısında bile din görevlilerine, camiye saldırmak iyi niyetten uzak provokatif açıklamalar yapmak kimseyi yüceltmez. Din görevlilerine sataşmak kimseyi yüceltmez. Bu çatlak sesler din görevlilerimizi güzel hizmetlerinden alı koymayacaktır." ifadelerini kullandı.

Din görevlisine, camiye, insanların kutsallarına saldırmanın hiç kimseyi yüceltmeyeceğini aktaran Ayar, İslam dininin kardeşlik, merhamet ve yardımlaşma dini olduğunu vurguladı.

Din görevlilerine, camilere yapılan çirkin saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirten Ayar, "Sendika olarak güzel dinimizin bizlere öğrettiği aklı selim ile hareket edeceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli başvuruları yaparak bu hakaretleri yapanların gerekli cezayı alması için elimizde geleni yapacağız. Hiç kimse din görevlilerinin sahipsiz olduğunu yaptıkları çirkin saldırıların yanlarına kar kalacağını sanmasın" diye kaydetti.