SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: HER ZAMAN SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK - Son Dakika
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SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: HER ZAMAN SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK

26.02.2022 12:08

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dünyada kan ve göz yaşı olmasın istiyoruz.

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dünyada kan ve göz yaşı olmasın istiyoruz. Şu an dünya bir tedirginlik yaşıyor. Ukrayna'da cereyan eden hadiseler, Rusya'nın oradaki tutumu ve dünyanın bu anlamda sessizliği, ister istemez insanları çileden çıkarırken, masum insanlar o çekişmenin zararını görüyorlar. Memur- Sen ailesi olarak her zaman savaşa karşı çıktık" dedi.

Memur-Sen Mardin Şubesi'nin hizmet binasının açılış törenine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kurum amirleri ve sendika üyeleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Dünyada kan ve göz yaşı olmasın istiyoruz. Şu an dünya bir tedirginlik yaşıyor. Ukrayna'da cereyan eden hadiseler, Rusya'nın oradaki tutumu ve dünyanın bu anlamda sessizliği, ister istemez insanları çileden çıkarırken masum insanlar, o çekişmenin zararını görüyorlar. Memur-Sen ailesi olarak biz her zaman savaşa karşı olduk. Har zaman barıştan kardeşlikten yana olduk" dedi.

'MARTIN SONU BAHAR DİYENLER, KARA KIŞI YAŞATIYORLAR'

Yalçın, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı CHP'li belediyelerde, HDP'li beledilerde, İYİ Partili belediyelerde ve bazı lokal belediyelerde bir baktık yeni gelenler hemen sözleşmeli memura iki satır yazı tutuşturarak 'görülen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' deyip kapının önüne koydular. ve 1400 kişiyi buldu bu sayı. Biz bunun bize üye olanlarını çoğunu mahkeme kararı ile döndürdük. Ama bir inatlaşmadır, 'emek mücadelesini kucaklama yerine kundaklamadır' almış başını gidiyor. Mahkeme kararı ile dönmüş kişiyi bile yeniden bir daha atıyorlar. Mahkeme kararı ile zoraki tekrar başlatmışız, 'İnadım inat diyor' bir daha atıyor. Şimdi bazılarını mahkeme kararı ile yeniden döndürme kararı çıktı, yine mücadele ettik. Bakacağız bundan sonra süreç nasıl olacak. Buna gerek yok, emek mücadelesi kucaklanmalı, kundaklanmamalı. Martın sonu bahar diyenler, kara kış yaşatıyorlar. Emekçiyi direkt hedef alıyorlar. Bunu asla doğru bulmayız."

SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: HER ZAMAN SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK
SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: HER ZAMAN SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK
SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: HER ZAMAN SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK

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Ali Yalçın, Memur Sen, Rusya, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: HER ZAMAN SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK - Son Dakika


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