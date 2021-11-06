SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN, SİVAS ŞUBE BİNASININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

Sen ve Eğitim- Bir-Sen Sivas şube binasının açılışını yaptı.

Sivas'ta Memur- Sen ve Eğitim- Bir-Sen Sivas şube binasının açılışı gerçekleştirildi. Sendika binasının açılış törenine AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikalarının 30'uncu yılına yaklaştığını belirterek, Biz, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dedik. Çünkü eğer vatan elden giderse gerisini konuşmanın pek bir anlamı yok. Bundan sonrası kısır çekişmelerdir. O yüzden ülke konusunda hep hassas davrandık. Nerede mazlum ve mağdur varsa onlara da hep duyarlı davrandık. Kimseyi dilinden, dininden ve mezhebinden ayırmadık. Nerede bir sancı varsa elimizin yettiğince uzattık. Bugün burada açacağımız mekan sadece bizim bir araya geleceğimiz bir mekandan ziyade üyelerimizle buluştuğumuz ocağımız, tavır geliştirdiğimiz mutfağımız ve mesleki gelişim motivasyonlarımızı artıracağımız hizmet eğitim merkezidir. Sadece Memur- Sen için değil burada bizimle aynı duyguları taşıyan insan, ümmet, memleket için yüreği atan kim varsa onlar için mekanımızın hazır ve seferber olduğunu buradan ifade etmek isterim. Çünkü bizim imkanlarımız hepsi içindir. Akif İnan'ın 'Herkese saygımız vardır. Yeter ki dinimize küfretmesin, vatan haini olmasın' düsturu bizim için son derece kıymetlidir. Bir adam vatan hainiyse bizim yolumuz kesişmez. Bir adam dinimize küfrediyorsa, onu temel hak ve hürriyetler arasında göremeyiz. Dolayısıyla tahammül edemeyiz dedi.

Konuşmaların ardından sendika binasının açılışı yapıldı.