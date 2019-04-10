Son Dakika Haberleri: Sen Hayal Et Biz Tasarlayalım" Projesiyle Lösemili Çocuklarla Bir Araya Gelindi

Sen Hayal Et Biz Tasarlayalım" Projesiyle Lösemili Çocuklarla Bir Araya Gelindi

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim Çocuk Akademisi Kreş ve Gündüz Bakım Evi yönetimi, Sen hayal et biz tasarlayalım projesi kapsamında tedavi görev kanserli çocuklarla hoş dakikalar geçirdi.

Sen Hayal Et Biz Tasarlayalım
Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim Çocuk Akademisi Kreş ve Gündüz Bakım Evi yönetimi, Sen hayal et biz tasarlayalım projesi kapsamında tedavi görev kanserli çocuklarla hoş dakikalar geçirdi.

Didim Çocuk akademisi Kreş ve gündüz bakım evi yönetimi, ADÜ Pediyatrik Onkoloji ve Hemotoloji bölümünde tedavi gören çocukların resimlerini "Sen hayal et biz tasarlayalım projesi"yle hayata geçirdi.,"Kanser değil iyilik bulaşır" sloganıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında öğrencilerin çizdiği resimleri aynısını yaparak yapılan oyuncaklar, çocuklara ulaştırıldı. Etkinlikte ayrıca Dolgu oyuncaklar hikaye kitapları üç boyutlu arabalar tasarlanarak çocuklarla hoş dakikalar geçirildi.

Kreşin kurucusu ve Okul Müdürü Eda Demir Kanserle savaş haftasında bir çocuğa "güzel bir hatıra maskesiz bir gülücük" diyerek bir ay önce Didim Çocuk Akademisi ailesi olarak çalışma başlattıklarını kaydederek "Onların mutluluklarına ortak olmak istedik" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:57 Kaynak: İHA
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