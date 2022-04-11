"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu İzmir'de sahnelenecek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 30. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında İzmir seyircisiyle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yarın Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu sahnelenecek.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.