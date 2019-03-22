Sen Nasıl Yargıçsın!" Sözüne Beraat...

AVUKAT Ali Rıza Dizdar avukatlık yaptığı bir davada "Sen yargıç değilsin, sen nasıl yargıçsın!

AVUKAT Ali Rıza Dizdar avukatlık yaptığı bir davada "Sen yargıç değilsin, sen nasıl yargıçsın!" diyerek mahkeme başkanına hakaret etttiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti beraat kararında "Sen yargıç değilsin, sen nasıl yargıçsın!" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirtti.



SAVCI MÜTALASINI AÇIKLADI



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında "Görevli hakime hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ali Rıza Dizdar katılmadı. Duruşma savcısı Gökhan Sayın, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Avukat olarak görev yapan Ali Rıza Dizdar'ın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan 2017 tarihinde görülen bir kamu davasında, müştekinin mahkeme heyetine ibraz ettiği bloknotun bir zarf içerisine konulması sırasında Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel'e hitaben 'Bize göstermeden zarfa koyuyorsun, bana bağırma ben Ali Rıza Dizdar'ım sen yargıç değilsin, sen nasıl yargıçsın!" şeklinde sözler söylediği iddiasıyla hakkında dava açıldığını mütalaasında hatırlattı.



YARGITAY KARARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ



Mütalada, "Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin ilamında belirtildiği şekilde; 'Hakaret fillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda sanığın müştekiye yönelttiği 'Sen ne biçim hakimsin, Allah mı oldunuz başımıza mahkemenizi tanımıyorum...' şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret unsurlarının oluşmadığı..." ifadelerine yer verildi.



SAVCI BERAATİNİ İSTEDİ



Mütaalada "Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı ve suçun sabit olmadığı anlaşıldığından müsnet suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. Dizdar'ın avukatı Muammer Küçük de "Mütalaaya katılıyoruz" dedi.



MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, derhal beraat kararı verilebileceği hallerde sanığın savunmasından vazgeçilebileceğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın savunmasının alınmasından vazgeçildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin kararında belirtildiği üzere "Sen ne biçim yargıçsın, sen yargıç değilsin!" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, sanığın hakaret kastının bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi. - İstanbul

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