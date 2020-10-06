Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor - Son Dakika

Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor

Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor Ameliyat sonrası Melek ve Tayyip artık duymaya başladı, Şevval ise şifa için gün sayıyor Yarışlar Köyü sınıf öğretmeni Mehmet Keskin;

Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor

Ameliyat sonrası Melek ve Tayyip artık duymaya başladı, Şevval ise şifa için gün sayıyor

Yarışlar Köyü sınıf öğretmeni Mehmet Keskin;"Çalan teneffüs zilini duymayınca arkadaşları söylüyor, anlatılan dersleri anlamıyorlardı"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da işitme engelli olan 3 kardeşin ameliyatı için kolları sıvayan köy öğretmeni Mehmet Keskin, tüm sorumluluğu üzerine alarak 3 kardeşten 2'sinin ameliyat olmasını sağladı. Diğer kardeş için de şimdi aile ve öğretmenleri doktorlardan iyi haberin gelmesini bekliyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlar Köyü'nde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, işitme engelli olan 3 kardeşin eğitim almalarında zorluk çektiğini gördü. Öğrencilerin tedavi edilip edilemeyeceği konusunda araştırmalar yapan öğretmen Keskin, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde bu tedavinin yapılabileceğini öğrendi. Daha sonra duyma engelli aileyle iletişime geçen Mehmet Öğretmen, çocukların ameliyatı konusunda aileyi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. En sonunda çocukların ameliyat olmasını kabul eden aile, tüm sorumluluğu da Mehmet öğretmene verdi.

Şevval ameliyat olacağı günü bekliyor

Mehmet öğretmen; Melek, Şevval ve Tayyip kardeşleri tedavi ettirmek için Ankara'ya İbni Sina Hastanesi'ne götürdü. Çocukların burada tedavisi başladı ve yapılan tetkiklerin ardından 8 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Tayyip'in ameliyattan sonra duyabileceği kesinleşti. 9 yaşındaki Şevval'in ise yeni tetkikleri istendi ve Sağlık Kurulu'nun kararına göre ameliyat edilip edilmeyeceği kesinleşecek. Eğer Sağlık Kurulu'ndan onay çıkarsa Şevval de ameliyat olacak ve duymaya başlayacak.

Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum

Duyma engelli ailenin en yakınlarında bulunan ve çocukların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen babaanneleri Pakize Öğmen, torunlarının ameliyattan sonra duymaya ve konuşmaya başladığını söyledi. Babaanne Öğmen konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Oğlum, gelinim işitme engelli. Üç de torunum var onlar da işitme engelli. Allah razı olsun köyümüzün öğretmeni yardımcı oldu. Aracıyla bizi Ankara'ya götürdü ve çocukları ameliyat ettirdi. Şimdi torunlarım duymaya ve konuşmaya başladı. Ben çağırdığım zaman geliyorlar. Öğretmenimiz gece gündüz bizimle ilgilendi, ben ona çok teşekkür ediyorum."

"Teneffüs zilinin çaldığını arkadaşı söylüyor"

Öğretmen Mehmet Keskin de öğrencilerinin duyması için aileyle konuştuğunu ifade ederek: "Bizim 2 işitme engelli öğrencimiz vardı. Melek 3. sınıf, Şevval ise 4. sınıfta okuyor. Tabi bütün çocuklar duyabiliyorlar sınıfta. Bizim bu iki öğrencimiz duyamıyor. Teneffüs zili çalıyor, arkadaşı söylüyor. Ben ve öğretmen arkadaşlarım ders anlatırken onlar anlamıyorlar. En son araştırmalarımız sonrası koklear implant diye bir tedavi duyduk. Bu arada anne ve baba da işitme engelli baba aynı zamanda epilepsi hastası. Baba ve anneyi konuşmalarımızda ikna edemedik. Yani 1 yıl gibi bir süre razı etmek için uğraştık. En sonunda razı oldular doktorumuzu bulduk" dedi.

"Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz destek oldu"

İki çocuğun ameliyatını yaptırdıklarını kaydeden Keskin şöyle devam etti:

"Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nden Rıdvan hocamızla tanıştık. Dediler ki; 'hemen gelin, siz böyle vefa gösterdiniz, biz de size yardımcı olacağız.' Bu süreç epey zorlu geçti. Bu süreçte Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize destek verdiler. Sonunda ameliyatımızı yaptırdık. Çocuklarımız şuan duyuyorlar. İki çocuğumuz duyuyor. Büyük çocuğumuzun ne yazık ki ameliyatını yaptıramadık. Nasip olursa onun da ameliyatını yapacaklar."

"İki çocuğumuzu kurtarmış olduk"

Bu olayın kendisi için çok büyük mutluluk olduğunu aktaran Keskin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düşünsenize ilk duyması bizim sayemizde oldu. Bu bize büyük mutluluk ve gurur verdi. Bütün öğretmenler gibi 'balık bilmese Halik bilir' düsturuyla hareket ettik. Şuan çok mutluyuz. Sayıları biliyorlar. Okumayı, yazmayı ve renkleri biliyorlar. İki çocuğumuzu kurtarmış olduk.

Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor
Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor

Engelli, Keskin, Afyon, Atama, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Game of Thrones'un öncesini konu alacak dizinin ilk başrol oyuncusu Paddy Considine oldu Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak
Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek         
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek         
18:17
ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın         
18:04
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi         
11:41
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 19:22:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Öğretmenin çabası sonuç verdi, Melek ve Tayyip artık duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei