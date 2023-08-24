Fenerbahçe ile Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim olan Oosterwolde'nin attığı gol büyük alkış aldı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Szymanski'nin ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası dışına yakın bir bölgeden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hollandalı futbolcunun, uzak mesafeden kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturması büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Futbol › Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu - Son Dakika