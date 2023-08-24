Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu - Son Dakika

Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu

Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu
Son Güncelleme: 24.08.2023 21:26

Fenerbahçe ile Twente arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Jayden Oosterwolde'nin attığı gol büyük alkış aldı. Oosterwolde, Szymanski'nin ortasında ceza sahası dışından kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi.

Fenerbahçe ile Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim olan Oosterwolde'nin attığı gol büyük alkış aldı.

METRELERCE UZAKTAN KAFAYLA ATTI

Karşılaşmanın 32. dakikasında Szymanski'nin ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası dışına yakın bir bölgeden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hollandalı futbolcunun, uzak mesafeden kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturması büyük beğeni topladı.

Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaklıktan kafayla ağları buldu
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaklıktan kafayla ağları buldu
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaklıktan kafayla ağları buldu
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaklıktan kafayla ağları buldu
Görüntü: S Sport

Fenerbahçe, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu - Son Dakika
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