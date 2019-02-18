Son Dakika Haberleri: Şen: "Ormanlara Herkes Sahip Çıkmalı"

Şen: "Ormanlara Herkes Sahip Çıkmalı"

1 saat önce

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "Ormanlarımızı korumak bizim en büyük önceliğimizdir.

Şen:
Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "Ormanlarımızı korumak bizim en büyük önceliğimizdir. Vatandaşlardan isteğimiz herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde bizlere ulaşmasıdır" dedi.

Sevil Şen yaptığı açıklamada, "Bizler sorumluluk sahamızda ormanlarımızı korumak için ekip arkadaşlarımızla gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Herkesin ormanı sevmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 177 orman yangın hattını arayarak bizlere bilgi verebilir vatandaşlarımız. Ayrıca birçok alanda toprakla fidanları buluşturma projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ormanlarımızı korumak tüm vatandaşlarımızın görevidir" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:31 Kaynak: İHA

Fatsa, Güncel
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