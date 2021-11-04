"Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı - Son Dakika

"Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı Mehmet Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı Mehmet Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi. İstanbul'daki evinde bir süre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 65 yaşındaki Ferhat, Kartal ilçesindeki Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne kaldırılırken yolda kalp krizi geçirdi. Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Mehmet Ferhat, öğle vakti Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi. Halk müziğine çeşitli eserler kazandıran Mehmet Ferhat, "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsüyle biliniyordu.

Son Dakika

Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor

Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak

Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi

Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı

Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu

Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler

Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor