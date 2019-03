Sena Nur Çelik: "359 Yeni Projeyle Herkesin Yüzü Gülecek "

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'da Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel'in yaptığı hizmetleri ve yeni dönem için vaat ettiği 359 projeyi anlattı.

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'da Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel'in yaptığı hizmetleri ve yeni dönem için vaat ettiği 359 projeyi anlattı. Çelik, " Yatırım üstüne yatırım yapan Menderes Türel Antalya'yı ve 19 ilçemizi ilklerle tanıştırdı. 31 Mart'tan sonra da 359 projeyi hayata geçirerek Antalya'mızı örnek gösterilen hale dönüştürecek. Bu projelerle 70 bin kişi de iş sahibi olacak İnşallah. İstihdam vaatlerle değil ancak yatırımla olur" dedi.



Sena Nur Çelik, Alanya'nın Fığla, Kızlar Pınarı ve Türkler Mahallelerinde hemşerileriyle bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimlerinin 2023 hedeflerine giden yolda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençlerin, kadınların, çiftçilerin ve engellilerin refahını yükseltmeye yeni dönemde de devam edeceğini söyledi.



"359 yeni projeyle herkesin yüzü gülecek"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in örnek projelerle toplumun her kesiminin hayat standartlarını yükseltmek için çalışacağını belirten Sena Nur Çelik, şunları kaydetti: "Son 5 yılda birçok çalışmaya imza atan Menderes Başkanımız 30 bin istihdam sağladı. Şimdi 20 Milyar TL yatırımla Antalya'mıza çağ atlatırken 70 bin hemşerimizin de iş sahibi olmasını sağlayacak İnşallah. İstihdam vaatlerle değil ancak yatırımla olur. Türkiye'de büyük bir devrim gerçekleştirerek hem şehrimizi güzelleştiriyor hem de ekmek kapısı açıyoruz. Yatırım üstüne yatırım yapan Menderes Türel Antalya'yı ve 19 ilçemizi ilklerle tanıştırdı. 31 Mart'tan sonra da 359 projeyi hayata geçirerek Antalya'mızı örnek gösterilen hale dönüştürecek. Bu projelerle herkesin yüzü gülecek. Menderes Başkanımız geleceğimizin güvencesi gençlerimizin her zaman yanında durdu. Bugüne kadar 10 bin ilköğretim ve lise öğrencisine her ay nakdi yardım yaparak eğitimlerine desek oldu. Şimdi öğrencilerimize el uzatılacak. Eğitim desteğinin artması ile artık tam 30 bin ilköğretim, lise ve üniversite öğrencimize her ay burs alabilecek. İşte insana değer vermek, gönüllere ve hayatlara dokumak böyle olur. 31 Mart'tan sonra hemşerilerimizin desteği ile daha çok proje daha çok hizmetle Antalya'mız dünyanın en refah şehirlerinden biri haline gelecek İnşallah."



"5 bin ev hanımına mikro kredi"



Türel'in işi olanın evi de olsun diye Antalya'da büyük bir toplu konut hamlesini hayata geçirdiğini hatırlatan çelik "Serik'te 583 emekçimiz kiradan daha uygun bir fiyata ayda 460 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi oldu. Şimdi Serik'te toplu konut inşaatının 2.etabı ile 1.500 ve diğer ilçelere yapılacak toplu konutlarla toplam 5 bin emekçimiz daha ev sahibi oluyor. Evde üretim yapan kadınlarımıza destekler de sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Projesi'ni hayata geçiriyor. Evde üretim yapan 5 bin girişimci kadına 5'er bin TL vade farksız, iki yıl geri ödemesiz, beş yıl geri ödemeli kredi veriyor. İhtiyaç sahiplerinin her zaman elinden tutan bir belediye başkanımız var. Sosyal belediyecilik anlayışını en iyi uygulayanlardan olan Menderes Türel zor durumda olan herkese elini uzatmaya devam ediyor. Antalya'da yüzlerce ihtiyaç sahibine "Sosyal Kart" verildi. Her ay içine düzenli para yüklenerek kredi kartının geçtiği her marketten temel gıda almaları sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde sosyal adaleti sağlamak ve birlikte güçlü, mutlu bir Antalya inşa etmek için sosyal kartı 30 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor." şeklinde konuştu.



"Menderes Türel çiftçilerimizin ve esnafımızın yanında"



Çiftçilere verilen desteklerin her geçen gün arttığını ifade eden Çelik, "Kurulan güneş enerjisi santralleri sayesinde işletmesi Büyükşehir Belediyesine ait olan 39 sulama kooperatifi ve 5 sulama birliğinden hizmet alan 8 bin 614 çiftçimizin tarımsal sulamada kullandığı elektrik ücretsiz karşılandı. Bu hizmet daha da yaygınlaşıyor. Antalya'daki sulama birlik ve kooperatiflerinden hizmet alan tüm çiftçilerimiz yeni kurulacak güneş enerji santralleri ile sulamada elektriği bedava kullanacak. Bu uygulama ile çiftçimizin sulama hizmet bedelleri yarı yarıya düşüyor. Mikro ölçekli işletme sınıfına giren yeni iş kuran esnafımız bir yıl boyunca şebeke suyunu yüzde 50 indirimli kullanabilecek. Yeni dönemde kurulacak Tarım Marketler ile de çiftçimizin sorunlarını çözecek. Bu marketlerde sera ipi, sera örtüsü, gübre ve fide maliyetine yakın fiyatla üreticimize verilecek. Faydalı böcekler üreticimize bedava olacak. Üreticimizin ana kalemlerdeki girdi maliyetleri önemli oranda düşecek. Hem çiftimiz kazanacak hem Antalya kazanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ziraat Bankası ile protokol yaparak tarıma özel kredi kartı çıkartıp vadeli ödeme kolaylığı sağlayacak. Güçlü tarım ve güçlü Antalya anlayışı ile üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. " dedi.



"Antalya'da toplu ulaşım ücretsiz oldu"



Menderes Türel'in ücretsiz toplu ulaşım hizmeti ile de bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Uygulama 23 Mart Antalya'nın 5 merkez ilçesi Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu'da başladı. Sabah 05.00 – 07.00 ile akşam 19.00 – 21.00 saatleri arasında AU plakalı otobüslerde, siyah resmi plakalı otobüslerde ve raylı sistemde toplu ulaşım ücretsiz oldu. Menderes Başkanımız Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan Antalya'ya bir müjde daha verdi. Artık 5 bin litre su kullanan hemşerilerimiz su parası ödemeyecek. Yani 5 metreküp suyun parası Antalyalının cebinde kalacak. 5 bin litre su kullanan 444 bin 262 abone suya hiç ücret ödemeyecek. Antalya'da toplam abone sayısının yüzde 35'i suyu bedava kullanarak aile bütçesine önemli katkı sağlayacak." - ANTALYA

