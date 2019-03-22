Senagalli Yolcunun Şikayetçi Olduğu Taksiciye Meslektaşlarından Dayak
38 dakika önce
Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da aracına binen Senagalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksiciyi meslektaşlarının dövdüğü öğrenildi.
Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
- İSTANBUL'da aracına binen Senagalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksiciyi meslektaşlarının dövdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan taksici meslekten de ihraç edildi. Atatürk Havalimanı
'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği
ortaya çıkan taksici O.K. gözaltına alındı. "Gasp" suçuyla hakkında işyem yapılan O.K.'nın olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edildi. Aracı da bağlanan O.K.'nin sorgusu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:19 Kaynak: DHA
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