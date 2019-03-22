Son Dakika Haberleri: Senagalli Yolcunun Şikayetçi Olduğu Taksiciye Meslektaşlarından Dayak

Senagalli Yolcunun Şikayetçi Olduğu Taksiciye Meslektaşlarından Dayak

22 dakika önce

Gözaltına alınan taksici meslekten ihraç edildi.

Senagalli Yolcunun Şikayetçi Olduğu Taksiciye Meslektaşlarından Dayak, System.String[]
Gözaltına alınan taksici meslekten ihraç edildi.

 

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul'da aracına binen Senagalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksiciyi meslektaşlarının dövdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan taksici meslekten de ihraç edildi.

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği 

ortaya çıkan taksici O.K. gözaltına alındı. "Gasp" suçuyla hakkında işyem yapılan O.K.'nın olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıktı.  Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edildi. Aracı da bağlanan O.K.'nin  sorgusu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı, DHA, İstanbul, Güncel
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