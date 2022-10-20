Şenal Sarıhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki: "Kadınlar Olarak Kendi Bedenlerimiz Üzerindeki Söz Hakkımızı Korumaya ve Savunmaya Devam Edeceğiz"

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye söylediği "Eşinin kariyeri çocuk doğurmak" ifadesine tepki gösterdi. Sarıhan, "Geri olanın, çağ ve insanlık dışı olanın kabulü imkansızdır. Kadınlar olarak sosyal yaşamın eşit bireyleri olma kararlılığımızı ve kendi bedenlerimiz üzerindeki söz hakkımızı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısında partisine katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktıktan sonra "Eşinin kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi. Sarıhan konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"KADINLAR OLARAK KENDİ BEDENLERİMİZ ÜZERİNDEKİ SÖZ HAKKIMIZI KORUMAYA VE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanı, partisine katılan Çelebi'ye çok çocuk yapması konusunda çağrıda bulunarak, kadının görevinin 'çocuk doğurmak' olduğu anlayışını bir kez daha sergilemiş oldu. Böylece İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken gerekçe gösterdiği 'aileyi güçlendirmek' savından ne anladığı da ortaya çıkıyor: Kadını bir kuluçka malzemesi olarak eve hapsederek toplumsal yaşamın dışına atmak. Ev hapsine mahküm etmek. Bireylerin özel yaşamlarına da müdahale niteliği taşıyan bu zihniyet, kadınların hak mücadelesi ile çoktan aşılmıştır. Geri olanın, çağ ve insanlık dışı olanın kabulü imkansızdır. Kadınlar olarak sosyal yaşamın eşit bireyleri olma kararlılığımızı ve kendi bedenlerimiz üzerindeki söz hakkımızı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz."