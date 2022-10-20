Şenal Sarıhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki: "Kadınlar Olarak Kendi Bedenlerimiz Üzerindeki Söz Hakkımızı Korumaya ve Savunmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Şenal Sarıhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki: "Kadınlar Olarak Kendi Bedenlerimiz Üzerindeki Söz Hakkımızı Korumaya ve Savunmaya Devam Edeceğiz"

20.10.2022 14:49
Şenal Sarıhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki: "Kadınlar Olarak Kendi Bedenlerimiz Üzerindeki Söz Hakkımızı Korumaya ve Savunmaya Devam Edeceğiz"

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa’ın Mehmet Ali Çelebi’ye söylediği “Eşinin kariyeri çocuk doğurmak” ifadesine tepki gösterdi. Sarıhan, “Geri olanın, çağ ve insanlık dışı olanın kabulü imkansızdır. Kadınlar olarak sosyal yaşamın eşit bireyleri olma kararlılığımızı ve kendi bedenlerimiz üzerindeki söz hakkımızı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz” dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye söylediği "Eşinin kariyeri çocuk doğurmak" ifadesine tepki gösterdi. Sarıhan, "Geri olanın, çağ ve insanlık dışı olanın kabulü imkansızdır. Kadınlar olarak sosyal yaşamın eşit bireyleri olma kararlılığımızı ve kendi bedenlerimiz üzerindeki söz hakkımızı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısında partisine katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktıktan sonra "Eşinin kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi. Sarıhan konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"KADINLAR OLARAK KENDİ BEDENLERİMİZ ÜZERİNDEKİ SÖZ HAKKIMIZI KORUMAYA VE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanı, partisine katılan Çelebi'ye çok çocuk yapması konusunda çağrıda bulunarak, kadının görevinin 'çocuk doğurmak' olduğu anlayışını bir kez daha sergilemiş oldu. Böylece İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken gerekçe gösterdiği 'aileyi güçlendirmek' savından ne anladığı da ortaya çıkıyor: Kadını bir kuluçka malzemesi olarak eve hapsederek toplumsal yaşamın dışına atmak. Ev hapsine mahküm etmek. Bireylerin özel yaşamlarına da müdahale niteliği taşıyan bu zihniyet, kadınların hak mücadelesi ile çoktan aşılmıştır. Geri olanın, çağ ve insanlık dışı olanın kabulü imkansızdır. Kadınlar olarak sosyal yaşamın eşit bireyleri olma kararlılığımızı ve kendi bedenlerimiz üzerindeki söz hakkımızı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı 'Kariyeri çocuk doğurmak' sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı 'Kariyeri çocuk doğurmak' sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi, Şenal Sarıhan, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şenal Sarıhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki: 'Kadınlar Olarak Kendi Bedenlerimiz Üzerindeki Söz Hakkımızı Korumaya ve Savunmaya Devam Edeceğiz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:34 ABD'de F-35 savaş uçağı, piste iniş yaparken yere çakıldı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: Şenal Sarıhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki: "Kadınlar Olarak Kendi Bedenlerimiz Üzerindeki Söz Hakkımızı Korumaya ve Savunmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement