Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor - Son Dakika

Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor

Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor Anne Saltanat Orynbayeva: Herkes, 'kötü şey olsa çabuk çıkardı.

Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor

Anne Saltanat Orynbayeva:

Herkes, 'kötü şey olsa çabuk çıkardı.' diyor. Ben de onun yaşadığına inanıyorum"

ANTALYA - Antalya'da 21 yaşındaki Arailym Orynbayeva'dan 89 gündür haber alınamıyor. Son olarak dağlık alana yakın bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan Arailym'in annesi, kızının senarist olmak istediği söyledi.

Bir süredir Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva'nın kızı Arailym Orynbayeva (21), 9 Mayıs Cumartesi günü kimlik ve pasaportunu yanına almadan evinden ayrıldı. O gününün hemen bir gün sonrasında cep telefonu kapanan Arailym annesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için çevre güvenlik kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı. Anne Orynbayeva ise kızın resminin yer aldığı kayıp ilanını sokak sokak gezip kalabalık alanlara asarak ondan gelecek güzel bir haber beklemeye başladı.

Genç kızın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsüne yakın kısımda bulunan dağlık ve ormanlık alanda ve civar bölgelerde ekipler belirli aralıklarla arama çalışmasını sürdürüyor.

"Senarist olmak istiyordu"

Kızından halen bir haber alamadığını belirten Saltanat Orynbayeva, onun yaşadığına dair inancının tam olduğunu ifade etti. Kızının okuma aşığı bir kız olduğunu dile getiren Orynbayeva, "Kazakistan'da psikoloji okudu, dil kursuna gitti. Japonya Tokyo'ya gitti, orada da Japonca öğrendi. Senarist olmak istiyordu. Kitaplar yazıyordu, o kitapların konusuna göre film çekmek istiyordu. İlk başlarda çok korkularım oluyordu, şimdi çok insanlarla konuşuyorum. Bu işlerde bilgili kişiler 'kötü şey olsa çabuk çıkardı.' diyor. Ben de onun yaşadığına inanıyorum." dedi.

"Geleceğine inanıyorum"

Kızını gördüğü son güvenlik kamerasına sık sık baktığını aktaran Orynbayeva, "Geleceğine inanıyorum. Tek başına yaşamak istiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor

Kazakistan, Konyaaltı, Antalya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:43

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor - Son Dakika
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