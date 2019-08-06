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Senarist Umur Bugay vefat etti

16 dakika önce

Yeşilçam'ın ünlü senaristlerinden Umur Bugay vefat etti.

Senarist Umur Bugay vefat etti, System.String[]
Yeşilçam'ın ünlü senaristlerinden Umur Bugay vefat etti.
Kınalıada'da öğle saatlerinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Bugay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha çok "Bizimkiler" dizisiyle tanınan, bugüne kadar birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde imzası bulunan Bugay, 79 yaşındaydı.
Umur Bugay
Ankara'da 1940'ta dünyaya gelen Bugay, Haydarpaşa Lisesi'nde okudu ve ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden 1963'te mezun oldu.
Bugay, sanat hayatına 1962'de öğrenciyken başladı ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.
Oyun yazmaya 1972'de başlayan Bugay'ın yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Bugay "Hasip ile Nasip", "İşte Hayat", "Davacı", "Postacı", "Aslan Bacanak", "Avni Babanın Çocukları", "Hababam Sınıfı", "Deli Yunus" ve "Çöpçüler Kralı" gibi ünlü filmlerin senaryolarına imza atarken, asıl üne TRT'de yayınlanan "Bizimkiler" dizisiyle kavuştu.
"Türk Küçükleri" adlı bir öykü kitabı olan Bugay'ın anılarını kaleme aldığı "Oğlum Adam Olacak" kitabı da 2017'de yayınlandı.
Bugay, 1976'da "İşte Hayat" ve 1978'de "Çöpçüler Kralı" senaryolarıyla Antalya Film Festivali'nde en başarılı senaryo yazarı seçildi.
Umur Bugay, "Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi film ve dizilerin senaryolarını da kaleme aldı.
Haydarpaşa Lisesi, Umur Bugay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:53 Kaynak: AA
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