Senarist Umur Bugay yarın toprağa verilecek

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Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

Son dakika! Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam