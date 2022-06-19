Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022" başladı.

Feriye'de gerçekleştirilen açılış toplantısına TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile sinema yazarları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Cemil Yavuz, 12 Punto'nun Türkiye'de yerleşik olan jüri sistemine bir itiraz olduğunu söyledi.

Türkiye'deki jüri üzerinden ödül dağıtma sisteminin Türk sinemasına bir fayda sağlamayacağını ifade eden Yavuz, "12 Punto'nun ön seçimlerini tamamen Türkiye'den, bağımsız bir jüri yapıyor. Daha sonra da uluslararası bir jüri finali belirliyor. Özellikle yurt dışından gelen dramaturglar sayesinde hep aynı sinema örneğini gördüğümüz, hikaye anlatma şeklini değiştirmediğimiz bir yapıya itiraz ediyoruz. Kapalı kapılar ardında yapılan network ve tematik dayatmalara itiraz ediyoruz. Dolayısıyla 12 Punto'yu bütün sektöre yaymamızın, herkesle temasa geçirmemizin sebebi budur." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bu eleştirileri bir yapının parçası olarak yapmadığına değinerek, "Genel olarak Türk sinemasının yeterince atak yapamamasının, potansiyelini istediği yere ulaştıramamasının bu tür sebeplerden kaynakladığını gördüğümüz için 12 Punto olarak çözümler üretmeye çalışan bir ekibiz." diye konuştu.

"TRT ortak yapımı filmler bu yıl 200'den fazla festivalden 125 ödül aldı"

TRT Sinema Müdürü Güven ise her yıl üzerine koyarak, yeni bir alan açarak devam ettiklerine dikkati çekerek, "Bu sene finalist projelerin daha iyi yerlere gidebilmesi ve projelerini geliştirebilmeleri amacıyla '12 Punto Meetings' adıyla yeni bir etap açtık. 12 Punto Meetings, dünya sinemasında etkili isimlerin gelerek finalistlerimizle kendi projelerini tartıştığı ve onların bilinirliğine, duyurulmasına katkı sağlaması amacıyla yaptığımız bir etkinlik." diye konuştu.

TRT Sinema ortak yapımlarından yaklaşık 22 filmin festival süreci geçirdiğini belirten Güven, filmlerin son 1 yılda 200'ün üzerinde festivalde yarışarak 125 tane ödül aldıklarını aktardı.

Güven, dünyada A sınıfı festival olarak görülen 17 festival bulunduğunu vurgulayarak, "Şu ana kadar bunlardan 14 tanesinde TRT Ortak yapımları yarıştı." diye konuştu.

Bu yıl 3 ayrı platformda gerçekleştirilecek etkinlik, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek panel, masterclass, söyleşi ve sunumlar, İstanbul Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

12 finalist proje sahibi, senaryo danışmanları Marietta von Hausswolff, Eva Svenstedt Ward ve Laura Piani ile toplantılar yapacak, pazarlama ve sunum konusunda uzman Stefano Tealdi ile bir araya gelecek.

Sektörün önde gelen isimlerinden panel ve masterclasslar

12 Punto 2022 kapsamında TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, "Üçüncü Bant Altıncı Kanaldan Dijital Platforma TRT" üzerine bir masterclass verecek.

Coproduction Office Kurucu Üst Yöneticisi ve Hüzün Üçgeni filminin yapımcısı Philippe Bober "Yaratıcı Yapımcılık" başlıklı bir masterclass verirken, Sundance Film Festivali programcısı Ana Souza ise "Filmimi Sundance'e Nasıl Yollarım?" başlıklı masterclass düzenleyecek.

Pazarlama danışmanı Alvaro Vega, "Proje Dosyası Hazırlamak: Bu Sıkıcı İşi Nasıl Çekici Hale Getirebiliriz?", Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey "Avrupa Film Akademisi ve Avrupa'da Ortak Yapımlar" ve Eurimages Direktörü Susan Newman Baudais de "Eurimages'da Yeni Süreç Nasıl İşliyor?" konulu masterclasslarla sinemacıların karşısına geçecek.

Dünyanın önde gelen sinemacılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can, yapımcı Emre Oskay ve Videomite CEO'su Dilek Telkes'in katılacağı "Filmimden Nasıl Para Kazanırım?" ve yapımcı yönetmen İsmail Fidan, yapımcı Nurullah Yenihan'ın katılımıyla "Animasyon Film Nasıl Üretilir, Nasıl Pazarlanır?" panelleri düzenlenecek.

Ayrıca senaryo danışmanları Marietta von Hausswolff, Eva Svenstedt Ward ve Laura Piani ise "Senaryo Nasıl Geliştirilir?" konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Açık havada film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler

Paneller ve masterclasslar haricinde herkese açık film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler, 19-26 Haziran tarihleri arasında Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülü alan TRT ortak yapımı Klondike filminin gösteriminin ardından, yönetmen Maryna Er Gorbach ve yapımcısı Mehmet Bahadır Er ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Filistinli yönetmen Elia Suleiman'ın Cannes Film Festivali'nde "Jüri Özel Mansiyon Ödülü" kazanan TRT ortak yapımı filmi "Burası Cennet Olmalı", 12 Punto 2022 kapsamında gösterilecek.

Bu yıl 19-26 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 12 Punto 2022'nin 26 Haziran akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni, TRT 2'den canlı yayınlanacak.