Son Dakika Haberleri: Senaryosunu Bakan Selçuk'un yazdığı kamu spotunda ünlü isimler kadına şiddete 'dur ' dedi
Son Dakika Güncel Senaryosunu Bakan Selçuk'un yazdığı kamu spotunda ünlü isimler kadına şiddete 'dur ' dedi - Son Dakika

Senaryosunu Bakan Selçuk'un yazdığı kamu spotunda ünlü isimler kadına şiddete 'dur ' dedi

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kamu spotu senaryosu yazdı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kamu spotu senaryosu yazdı. Kamu spotunda sanat, spor, sendika ve iş dünyasının önemli isimleri kadına yönelik şiddete tepki göstererek çeşitli mesajlar verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında senaryosunu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yazdığı bir kamu kamu spotu hazırladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yazar Hayati İnanç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, oyuncular Hasan Kaçan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Ufuk Özkan, gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun yer aldığı kamu spotunda kadına şiddete 'dur' denilerek çeşitli mesajlar verildi.

Hazırlanan kamu spotu; #Yarımkalma hashtag'i ile sosyal medya hesaplarından paylaşılırken bir hafta boyunca ulusal ve yerel kanallarda gösterilmeye devam edecek.

(İHA)

Senaryosunu Bakan Selçuk'un yazdığı kamu spotunda ünlü isimler kadına şiddete 'dur ' dedi

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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