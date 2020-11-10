Senato'dan Pentagon'a 2021 yılı için 696 milyar dolar bütçe teklifi - Son Dakika

Senato'dan Pentagon'a 2021 yılı için 696 milyar dolar bütçe teklifi

10.11.2020 21:49
Senato'dan Pentagon'a 2021 yılı için 696 milyar dolar bütçe teklifi, System.String[]

ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 2021 mali yılında 696 milyar dolar bütçe teklifinde bulundu.

ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 2021 mali yılında 696 milyar dolar bütçe teklifinde bulundu.

Komite, daha önce Temsilciler Meclisi ilgili komitelerinden geçmiş 11 bakanlık ve kurumun 2021 bütçe tasarılarına ilişkin tekliflerini bugün sundu.

Tahsisatlar Komitesi, Pentagon bütçesine ilişkin 627,2 milyar doları temel bütçe, 68,7 milyar doları savaş fonu olarak bilinen Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu (MDO), 153 milyon doları da savunma dışı işler için olmak üzere toplam 696 milyar dolarlık bütçe teklifinde bulundu.

Asker maaşlarına yüzde 3 zam

Bütçe teklifinde 2020 bütçesine göre asker maaşları için 7,3 milyar dolar artış yapılarak toplam 149,6 milyar doları temel bütçeden, 4,6 milyar doları MDO fonundan olmak üzere toplam 154,2 milyar dolar ayrıldı.

Buna göre, asker maaşlarına yüzde 3 zam yapılması teklif edildi.

96 F-35 uçağı alınması teklifi

Askeri operasyon ve bakım için 251,6 milyar dolar ayrıldığı belirtilen bütçe teklifinde füze savunma kapasitesi için 10,23 milyar dolar tahsis edildi.

Bu kapsamda İsrail ile yapılan Demir Kubbe anlaşması için de 500 milyon dolar ek fon ayrıldı.

Teklifte, F-35 uçaklarının alımı için yapılan 5 yıllık plan kapsamında alımı planlanan 79 F-35 tipi savaş uçağına ek olarak 5'i uçak gemilerine iniş yapabilen F-35C, 12'si konvansiyonel kalkış iniş yapabilen F-35A olmak üzere 17 uçağın daha alınması teklif edildi.

Böylece 2021 bütçesi kapsamında alınması planlanan F-35 uçaklarının sayısı 79'dan 96'ya çıkarılmış oldu.

Ayrıca, başta Columbia ve Virginia sınıfı denizaltı olmak üzere 8 gemi ve denizaltı alımı için 21 milyar dolar fon teklif edildi.

Bütçe teklifinde, B-21 tipi hayalet bombardıman uçağı programı için 974 milyon dolar, Karada Konuşlu Stratejik Caydırıcılık Sistemleri için 1,5 milyar dolar ve uzun menzilli "Standoff Silah Sistemleri" için 444 milyon dolar ayrıldı.

Savunma Bakanlığı 2020 bütçesi 30 Eylül'e kadarki harcamaları kapsarken, Bakanlık 31 Aralık'a kadar ödeneğin devamını sağlayan "Devamlılık Kararı" ile bütçe ödeneği almaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi, temmuz ayında Pentagon bütçesinin kendi versiyonunu kabul etmiş ve Bakanlığa 2021 mali yılı için toplamda 694 milyar dolar bütçe teklif etmişti.

Kongre'nin iki kanadının bu teklifleri ilgili genel kurullardan geçtikten sonra Konferans Komitesinden birleştirilip tek yasa olarak onay için Başkan'a gönderiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Pentagon, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senato'dan Pentagon'a 2021 yılı için 696 milyar dolar bütçe teklifi - Son Dakika


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