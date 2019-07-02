Son Dakika Haberleri: Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor
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Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

1 saat önce

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor, System.String[]
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etti.
Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi.
Menendez, mektubunda, Pompeo'ya hitaben, "Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE'ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır." ifadesini kullandı.
"Yasayı ve BM ambargosunu ihlal ediyor"
Bob Menendez, ABD'nin BAE'ye satmış olduğu silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.
Bu durumun, ABD yönetimi tarafından soruşturulup açığa kavuşturulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli girişimleri yapacağını da dile getirdi.
ABD'nin, Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Giryan kentinde ele geçirdiği Halife Hafter'e ait ABD menşeli silahları araştırdığı ortaya çıkmıştı.
Londra merkezli Şark el-Avsat gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirterek, "ABD menşeli savunma parçalarının yanlış kullanımı konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuşmuştu.
ABD'li sözcü, "ABD yapımı silahları temin edenlerin tümünün, bunların nihai kullanım şartlarına uymasını bekleriz." ifadesini kullanmıştı.
Donald Trump yönetimi, önceki hafta Kongreyi bypass ederek, Suudi Arabistan ve BAE'ye yaklaşık 8 milyar dolarlık 22 silah satım anlaşmasını yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:53 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Halife Hafter, Libya, Güncel
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