Son Dakika Haberleri: Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor
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Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

1 saat önce

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını istedi.

Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor, System.String[]
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:12 
senato, libya, ABD, Ekonomi
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