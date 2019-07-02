Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor
1 saat önce
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:12
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya
'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını istedi.
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