Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk "Amerikan yerlisi" oldu - Son Dakika

Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk "Amerikan yerlisi" oldu

16.03.2021 04:15
Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk

ABD Başkanı Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği Deb Halland, Senatodan onay alarak ülke tarihinde "kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi" oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği Deb Halland, Senatodan onay alarak ülke tarihinde "kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi" oldu.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 40 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Haaland, bu başarısıyla Amerikan siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Daha önce Temsilciler Meclisinde New Mexico eyaletinin Demokrat vekillerinden biri olan Haaland'in kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

Haaland, Kasım 2018'deki Kongre ara seçimlerinde New Mexico eyaletinde kazanarak, Kansas'tan seçilen Sharica Davids ile beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

ABD'de yerlilerin yaşadığı bölgeleri de kapsayan birçok bölgeyi ve ulusal parkları yönetecek olan Haaland, bu yönüyle de dikkat çekici bir isim oldu. Önceki açıklamalarında iklim değişikliği karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vereceğini dile getiren Haaland'in yerlilerle ilgili de çeşitli projelere imza atması ve ülkedeki yerlilerin siyaset vitrinindeki yüzü olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Joe Biden, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk 'Amerikan yerlisi' oldu - Son Dakika


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