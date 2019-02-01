Son Dakika Haberleri: Senatör Cory Booker ABD Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Senatör Cory Booker ABD Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

1 saat önce

Demokrat Parti'den ABD'nin New Jersey Senatörü olan Cory Booker Cuma sabahı destekçilerine gönderdiği "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığı içi yarışıyorum" cümlesinin yer aldığı bir e-mail ile başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Senatör Cory Booker ABD Başkanlığına Adaylığını Açıkladı, System.String[]
Demokrat Parti'den ABD'nin New Jersey Senatörü olan Cory Booker Cuma sabahı destekçilerine gönderdiği " Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığı içi yarışıyorum" cümlesinin yer aldığı bir e-mail ile başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Booker, yazılı mesajın ardından, geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmalarının merkez temasını oluşturan ülkenin insanları "ortak derdi" paylaşır fikrine odaklanan bir video yayımladı. Brooker yayımladığı video klibinde "Birlikte, ortak acımızı ortak hedefimize kanalize edeceğiz. Birlikte, Amerika, ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'de ön sıralarda yer almasının sürpriz olmadığı belirtilen Booker'ın 2006'da Newark Belediye Başkanı olduğu ve hep başkan adayı olarak lanse edildiği kaydedildi.

Booker, "Ben, halkın, yalnızca ayağa kalkarak - Trump'ın yüzüne bir yumruk atacağım- diyen bir politikacıyı istemediğini, bunun daha ötesinde, insanları hep birlikte ortak ideal ve prensiplerimizde birleştirerek tekrar ayağa kalkmasını isteyen bir halk gördüm" dedi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

New Jersey, Demokrat Parti, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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