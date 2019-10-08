Son Dakika Haberleri: Senatör Graham'dan Ankara'ya 'cehennemden çıkma' ikinci yaptırım tehdidi
Son Dakika Dünya Senatör Graham'dan Ankara'ya 'cehennemden çıkma' ikinci yaptırım tehdidi

Senatör Graham'dan Ankara'ya 'cehennemden çıkma' ikinci yaptırım tehdidi

47 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyona karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ankara'yı yine yaptırımla tehdit etti.

Senatör Graham'dan Ankara'ya 'cehennemden çıkma' ikinci yaptırım tehdidi, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyona karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ankara'yı yine yaptırımla tehdit etti.


Sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Başkan Donald Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden Senatör Graham, Türkiye'nin "cehennemden çıkma" yaptırımlarla maruz kalacağını öne sürdü. Graham iletisinde şunları paylaştı Açıklaması

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Türkiye, Suriye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:51 
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