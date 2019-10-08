Senatör Graham'dan Ankara'ya 'cehennemden çıkma' ikinci yaptırım tehdidi
47 dakika önce
Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyona karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ankara'yı yine yaptırımla tehdit etti.
Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyona karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ankara'yı yine yaptırımla tehdit etti.
Sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Başkan Donald Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden Senatör Graham, Türkiye'nin "cehennemden çıkma" yaptırımlarla maruz kalacağını öne sürdü. Graham iletisinde şunları paylaştı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:51
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