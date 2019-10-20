Son Dakika Haberleri: Senatör Graham'dan Suriye'de hava gücü ve Kürtlere petrol geliri açıklaması
Son Dakika Dünya Senatör Graham'dan Suriye'de hava gücü ve Kürtlere petrol geliri açıklaması

Senatör Graham'dan Suriye'de hava gücü ve Kürtlere petrol geliri açıklaması

1 saat önce

Senatör Graham'dan hava gücü ve Kürtlere petrol geliri açıklaması

Senatör Graham'dan Suriye'de hava gücü ve Kürtlere petrol geliri açıklaması, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararını en sert eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi kıdemli senatör Lindsey Graham tutumunu değiştirdiğini ve artık "tarihi çözümlerin" mümkün olabileceğine inandığını söyledi.


Amerikan Fox News'e konuşan Graham, hafta sonunda Trump'la yaptığı görüşme sonrasında bir çözüme ulaşılma konusunda iyimserliğinin arttığını belirtti. Graham eğer ABD kartlarını doğru oynarsa, Türkiye'nin ve Kürtlerin güvenliği sağlanırken IŞİD savaşçılarının da kontrol altında tutulabileceği bir çözüme ulaşılabileceğini vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:45 
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