Son Dakika Haberleri: Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısının oylanmasını engelledi
Son Dakika Dünya Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısının oylanmasını engelledi - Son Dakika Dünya

Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısının oylanmasını engelledi

6 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısının oylanmasını engelledi, System.String[]

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.


ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 
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