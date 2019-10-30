Son Dakika Haberleri: Senatör Sanders: İsrail 3.8 milyar dolar yardımı istiyorsa Gazze ile ilişkilerini değiştirmeli
Son Dakika Dünya Senatör Sanders: İsrail 3.8 milyar dolar yardımı istiyorsa Gazze ile ilişkilerini değiştirmeli

Senatör Sanders: İsrail 3.8 milyar dolar yardımı istiyorsa Gazze ile ilişkilerini değiştirmeli

1 saat önce

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Gazze halkıyla ilişkilerini düzeltene kadar İsrail'e yapılan yıllık yardımların durdurulması gerektiğini söyledi.

Senatör Sanders: İsrail 3.8 milyar dolar yardımı istiyorsa Gazze ile ilişkilerini değiştirmeli, System.String[]

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Gazze halkıyla ilişkilerini düzeltene kadar İsrail'e yapılan yıllık yardımların durdurulması gerektiğini söyledi.


Liberal eğilimli Yahudi kuruluşu J Street'in düzenlediği konferansta konuşan Yahudi kökenli Senatör Sanders, İsrail'in bölgedeki politikalarına değindi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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