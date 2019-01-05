Senatörler Trump'ın Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Kaygılarını Dile Getirebilir"

ABD Senatosunda gelecek hafta oylanacak bir yasa tasarısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin senatörlerin kaygılarını dile getirmesine imkan tanıması bekleniyor.

ABD Senatosunda gelecek hafta oylanacak bir yasa tasarısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin senatörlerin kaygılarını dile getirmesine imkan tanıması bekleniyor.



Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin bir yasa tasarısının gelecek hafta Senatoda oylanacağını açıkladı.



McConnell, bu tasarının görüşmeleri sırasında senatörlerin Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin kaygılarını dile getirebileceğinin sinyalini verdi.



Suriye'deki tehditlere karşı ABD ordusunun rolü konusunda farklı görüşler olduğunu vurgulayan McConnell, "Suriye'de İran, Rusya ve Esed rejiminden doğan zorluklarının yanı sıra El Kaide ve DEAŞ'tan kaynaklanan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğimiz konusunda hiçbir şüphe yok. Bu organın (Senato), gelecek haftalarda Trump yönetiminin politikalarındaki devam eden yeniden değerlendirmesini gözlerken, ABD askerlerinin Suriye'deki stratejisini tartışacağını öngörüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Umarım, yönetim ve Kongre ihtiyatlı ve ölçülü olur"



Suriye'de kolay bir çözüm olmadığını vurgulayan McConnell, şöyle devam etti:



"Umarım, biz DEAŞ'ın fiziksel hilafetine karşı savaşmayı durdurmaya yönelik farklı yaklaşımların risklerini göz önüne alırken, yönetim ve Kongre ihtiyatlı ve ölçülü olur. Sonuç olarak, Amerikan hayatları, kritik ulusal güvenlik çıkarları, çalkantılı ama önemli bir bölgenin geleceği söz konusu. Bu görüşme yaklaşıyor. Bunun tartışmalı olabileceğini sanıyorum."



"Orta Doğu'da Amerika'nın Güvenliğini Güçlendirme" adı verilen yasa tasarısı konusundaki görüşmeler gelecek hafta yapılacak. McConnell, hafta bitmeden bu konuda nihai bir oylama yapılabileceğini de sözlerine ekledi.



Tasarı, Kongrenin geçen döneminde üzerinde çalışılan ve iki partinin de destek verdiği 4 yasa tasarının birleşmesinden oluşuyor. Bu yasalardan ikisi, ABD'nin İsrail ve Ürdün ile bağlarının güçlendirilmesini içeriyor. Üçüncü tasarı İsrail'e karşı boykot, tecrit ve yaptırım hareketlerinin zayıflatılmasını, dördüncü tasarı ise Suriye'de Esed rejimine ek yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.



Tasarıya McConnell'ın yanı sıra Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio, Cory Gardner ve James Risch destek veriyor.

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