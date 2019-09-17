Şenay Devi, rap müzik yapan şarkıcılar hakkında açıklamaları dikkat çekti

Dr.Astrolog Şenay Devi, 18 Eylül'de sona eren Satürn Geri Hareketi'nin ilerleyen günlerde Satürn Geri Hareketi'nin huzur, adalet kalbinde sevgi merhamet ve aşkı taşıyanlar için mükafatları getirecek diyen ve burçları nelerin beklediğini açıklarken, son günlerde tartışma konusu haline gelen pop müzik - rap müzik arasındaki gerilime de değindi.

Şenay Devi: "Son 6 aydır gezegen konumlarının yerleşimi sanat ve müzik dünyasında sürekli dengelerin değişmesine neden oluyor. Rap müziğin Mars ve Güneşin melodileri ile ön plana çıkması gökyüzü enerjilerinin yeryüzüne yansıyan etkisini melodisel olarak ortaya koymakta. Tabii bu süreçte pop müzik teki notalar ve melodiler ateş elementi karşısında biraz daha geri planda kaldı. Fakat şunu unutmamak gerekir ki ateş elementi öfke hırs duygusal ve fiziksel şiddeti de ön plana çıkardı. Müzik dünyası da dahil olmak üzere. Egolar da bu dönemde çarpışıyor. Maalesef bu şekilde hareket edenlerin melodilerin ritminden kalbinin güzelliklerinden uzaklaşıp benlik savaşı içinde hırçınlıklarına devam edenlerin ciddi sınavlar vereceği yıkılmaz sandıkları kalelerinin sarsılacağı bir dönem."

"RAP MÜZİKTE SAGOPA KAJMER, EYPİO VE GAZAPİZM DÖNEMİ"

"Önümüzdeki 6 ay boyunca müzik dünyasında değişim dönüşüm enerjisi etkili olacak ve bu dönüşümde sevgiyi müziğiyle paylaşanlar kazanacak. " Rap müzikte Sagopa Kajmer, Eypio, Gazapizm bu dönemde daha da yıldızı parlayanlar arasında yer alabilir. Pop müzikte Ekim sonundan itibaren Aleyna Tilki, Gülşen, Rubato başarıları ile oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alabilirler."