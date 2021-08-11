Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi

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Kanal D ekranında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Camdaki Kız dizisinde oynayan Hamza Yazıcı, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

OYUNCUDAN YORUM GECİKMEDİ

Tatilin tadını çıkaran Şenay Forbes, son olarak siyah mayolu cesur bir pozunu paylaştı. Sevgilisinin mayolu pozuna sessiz kalamayan Hamza Yazıcı ise kalp ve alev emojisi yorumu yaptı.

Forbes daha sonra da Instagram hesabının hikaye kısmında sevgilisiyle denizde çekilen bir pozunu paylaştı.

İşte Şenay Forbes'in dikkat çeken pozları...