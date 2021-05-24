Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu'nun beşinci albümü "Hayat Defteri" dinleyicilerle buluştu.
Ada Müzik etiketiyle yayımlanan ve 8 parçadan oluşan albümde Lambaoğlu'na, Hakan Kurşun, Eylem Pelit ve Volkan Öktem eşlik ediyor.
Kapak tasarımını Melek Bocoğlu'nun, müzik direktörlüğünü Hakan Kurşun'un yaptığı "Hayat Defteri" isimli albümün stüdyo kayıtları 4 müzisyen bir araya gelmeden kaydı tamamlandı.
Müzikseverler, albümdeki eserleri dijital platformlardan dinleyebilir.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şenay Lambaoğlu'nun 'Hayat Defteri' albümü müzikseverlerle buluştu - Son Dakika