Şenay Lambaoğlu TSK Orkestrası'yla sahnede

Atatürk Oratoryosu'nu Yarbay Tarık Tan yönetiminde seslendiren sanatçı, repertuvarında "Manastır Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Çanakkale Türküsü" gibi Atatürk'ün en sevdiği eserlere yer verdi. Lambaoğlu, "Bize emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuzluğa taşımak için Atamızın izinden yürümeye devam edeceğiz, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.