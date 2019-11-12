Son Dakika Haberleri: Şenay Lambaoğlu TSK Orkestrası'yla sahnede
Son Dakika Magazin Şenay Lambaoğlu TSK Orkestrası'yla sahnede - Son Dakika Magazin

Şenay Lambaoğlu TSK Orkestrası'yla sahnede

8 saat önce

Atatürk Oratoryosu'nu Yarbay Tarık Tan yönetiminde seslendiren sanatçı, repertuvarında "Manastır Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Çanakkale Türküsü" gibi Atatürk'ün en sevdiği eserlere yer verdi.

Şenay Lambaoğlu TSK Orkestrası'yla sahnede, System.String[]

Atatürk Oratoryosu'nu Yarbay Tarık Tan yönetiminde seslendiren sanatçı, repertuvarında "Manastır Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Çanakkale Türküsü" gibi Atatürk'ün en sevdiği eserlere yer verdi. Lambaoğlu, "Bize emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuzluğa taşımak için Atamızın izinden yürümeye devam edeceğiz, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:03 
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