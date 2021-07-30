Sencer Gülün sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Sergi, 4 Ağustos akşamına kadar açık kalacak.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin adına serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıyı Ayvalık'ta ağırlamaktan, eserlerini sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Yerli ve uluslararası markalar için geliştirdiği tanıtım projeleriyle, "Kristal Elma" gibi yaratıcılık ödülleri bulunan Sencer Gülün, Burgazada'dan sonra taşındığı Ayvalık'ta resim çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Sanatın ve aklın, sınırları zorlandıkça gelişeceğine inandığını vurgulayan Ressam Gülün, insanın varoluşsal açmazlarını soyut figüratif resimlere aktardığını söylüyor.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde sergilediği resimlerde Araf konusunu ele alarak, hayali Araf ortamlarında statik biçimde bekleşen figürlerle estetik sonuçlara varmak istediğini anlatan sanatçı, Ayvalık'ın doğal ve tarihsel güzelliklerini yaşayarak yeni çalışmalara imza atacağını sözlerine ekledi.