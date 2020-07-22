'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş - Son Dakika

'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş
KONYA'da büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen daha önce büfeyi işleten Yaşar D. (46) ve büfecinin yeni işletmecisi İsmail U.
KONYA'da büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen daha önce büfeyi işleten Yaşar D. (46) ve büfecinin yeni işletmecisi İsmail U. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yaşar D.'nin evinde yapılan aramada ise büyü için kullanılan düğüm atılmış iplerin bulunduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın 4 mağdurun kendisini 'hoca' olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı. Polis, kadın mağdurlara da seans sırasında masaj yapma bahanesiyle fiziki tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli Yaşar D.'nin merkez Karatay ilçesinde devrettiği bir büfeye gelen müşterilere, 'Sende büyü var. Ben büyü bozarım. Cin çıkartırım' diyerek kandırdığı, mağdurların adreslerine gidip veya mağdurları kendi evine çağırarak para karşılığında seanslar yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis, daha önce büfeyi işleten ve halen büfeye sık sık gelen Yaşar D. ve büfenin yeni işletmecisi İsmail U.'yu yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yaşar D.'nin evinde yapılan detaylı aramada ise büyü yapmada kullanılan 7 adet düğüm atılmış ip ele geçirildi. Yaşar D.'nin emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, büfeci İsmail U.'nun da böyle bir şeyden haberinin olmadığını ileri sürdüğü belirtildi. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 09:30 Kaynak: DHA
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