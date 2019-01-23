Son Dakika Haberleri: 'Sendeki Yürek Kimde Var?'

'Sendeki Yürek Kimde Var?'

1 saat önce

Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki Hasan Örnek, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi.

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Örnek, Başarılı bir ameliyatla sağlığına yeniden kavuştu ve "tek bir isteğim var" diyerek sesini duyurdu.

80 yıllık ömrünün çoğunu çalışarak geçiren Hasan Örnek, soyadı gibi 'örnek' bir adam.

Malatya'da yaşayan Hasan Örnek, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu ve kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi. Başarılı bir operasyon sonucu sağlığına yeniden kavuşan Hasan Örnek, yerel bir gazeteye verdiği bir röportajla sesini duyurdu.

Geçimini, baktığı koyunlarla sağlayan Örnek, röportajında, tek hayalinin İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla okuttuğu yetimlerle tanışmak olduğunu söyledi. İşte 2 koyun bakarak 12 yıldır Filistin'de her yıl bir yetimin bakımını üstlenen Örnek'in Filistinli yetim Mahmut ile kavuşma anları.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:02 Kaynak: Bültenler

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