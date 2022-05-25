Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta! - Son Dakika
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Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta!

25.05.2022 09:43

Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta!

Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta!

Efsun isimli Antepli doktorun hem mesleği hem de aşkı ile olan imtihanını konu alıyor. Kaan İstanbullu bir doktor estetik cerrahı olarak atandığı hastanede Efsun'la tanışır. Önyargıları ile geldiği şehirde bu özelliğine son vererek Anadolu'nun gerçekleriyle yüzleşecek.

Oyuncular: Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen

KÜNYE

YAPIM ŞİRKETİ: GOLD FİLM

YAPIMCI: Faruk Turgut

YÖNETMEN: Deniz Koloş

SENARİST: Ayşe Üner Kutlu

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr/

Senden Daha Güzel: https://www.fox.com.tr/Senden-Daha-Guzel

Senden Daha Güzel Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCHprDc8AKwqFlpEIvl684Lg

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta! - Son Dakika


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