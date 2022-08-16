Senden Daha Güzel dizisi ne zaman ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Her hafta yeni bölümü yayınlanan Senden Daha Güzel hangi gün olduğu araştırılıyor. Senden Daha Güzel hangi gün? Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

SENDEN DAHA GÜZEL HANGİ GÜN?

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un, yönetmenliğini Ketche'nin, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu'nun üstlendiği FOX'un yeni dizisi "Senden Daha Güzel"in ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Senden Daha Güzel her Salı saat 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta.

SENDEN DAHA GÜZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senden Daha Güzel dizisi FOX Tv de yayınlanıyor. Her Salı saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCU KADROSU

Cemre Baysel

Burak Çelik

Ebru Cündübeyoğlu

Sevinç Erbulak

Berat Yenilmez

Cihan Ercan

Gözde Kaya

Tuğçe Kumral

Anıl Çelik

Merve Şen