Senden Daha Güzel dizisi ne zaman ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Her hafta yeni bölümü yayınlanan Senden Daha Güzel hangi gün olduğu araştırılıyor. Senden Daha Güzel hangi gün? Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un, yönetmenliğini Ketche'nin, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu'nun üstlendiği FOX'un yeni dizisi "Senden Daha Güzel"in ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Senden Daha Güzel her Salı saat 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta.
Senden Daha Güzel dizisi FOX Tv de yayınlanıyor. Her Salı saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.
Cemre Baysel
Ebru Cündübeyoğlu
Sevinç Erbulak
Berat Yenilmez
Cihan Ercan
Gözde Kaya
Tuğçe Kumral
Anıl Çelik
Merve Şen
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