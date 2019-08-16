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"Senden İbaret"

22 dakika önce

"Senden İbaret" adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

"Senden İbaret" adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Karaduman, single'da yer alan "Adı Sevgi" şarkısına klip çekti. Klipte şarkıcıya Banu Karaca eşlik etti. Maxi single'ının müzik dünyasında ses getireceğini söyleyen Karaduman, "Büyük emeklerle hazırlanmış, azim, inanç, aşk, sevgi ve umut dolu, güzel bir proje oldu" dedi.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:52 
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