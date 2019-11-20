"Senden İhracatçı Olur" Projesi, Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara büyük kolaylık sağlıyor.



İhracat konusunda farkındalık kazandırmayı, ihracat girişimcilik ruhunu aşılamayı hedefleyen; Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlayan proje büyük ilgi görüyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı 20 Kasım 2019 tarihinde Denizli Çardak Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu katılım sağladı. Memişoğlu ihracatı hedefleyen firmaların temsilcilerine önemli bilgiler verdi. - DENİZLİ