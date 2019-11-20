Son Dakika Haberleri: 'Senden İhracatçı Olur'
Son Dakika Ekonomi 'Senden İhracatçı Olur' - Son Dakika Ekonomi

'Senden İhracatçı Olur'

6 saat önce

"Senden İhracatçı Olur" Projesi, Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara büyük kolaylık sağlıyor.

'Senden İhracatçı Olur', System.String[]

"Senden İhracatçı Olur" Projesi, Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara büyük kolaylık sağlıyor.


İhracat konusunda farkındalık kazandırmayı, ihracat girişimcilik ruhunu aşılamayı hedefleyen; Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlayan proje büyük ilgi görüyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı 20 Kasım 2019 tarihinde Denizli Çardak Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu katılım sağladı. Memişoğlu ihracatı hedefleyen firmaların temsilcilerine önemli bilgiler verdi. - DENİZLİ

İhracat, Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanseri yenen sunucu, televizyon programına peruksuz çıktı
Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:30:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Senden İhracatçı Olur'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]