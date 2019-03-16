Sendika Başkanı Cinayetinin İddianamesi Hazırlandı

İŞ Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasının bahçesinde bulunan sendika temsilciliğinde tabancayla vurarak öldürdüğü, 2 sendika yetkilisini de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Sedat Uzunlar hakkında 'kasten öldürme, silahla yağma ve...

LASTİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasının bahçesinde bulunan sendika temsilciliğinde tabancayla vurarak öldürdüğü, 2 sendika yetkilisini de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Sedat Uzunlar hakkında 'kasten öldürme, silahla yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede saldırının ardından Uzunlar'ı darp ettikleri öne sürülen 7 sendika temsilcisinin de 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından yargılanmaları istendi.



Silahlı saldırı olayı 13 Kasım 2018 günü Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasının bahçesindeki sendika temsilciliğinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrikada çalışan Sedat Uzunlar'ın saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında sendika başkanının tabancasını alan Uzunlar, Karacan ile iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi'yi vurdu. Abdullah Karacan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan Sedat Uzunlar ise yakalanıp, tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Sedat Uzunlar'ın 'Kasten öldürme, silahla yağma, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından, sendika temsilcileri Ersin Özbay, Ahmet Sırdaş, Ersoy Altınsoy, Mustafa Sipahi, Osman Bayraktar, Ömer Gökhan Uysal ve Tuna Yılmaz'ın da 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından yargılanmaları istendi. İddianamede Sedat Uzunlar'ın daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, yerinin değiştirilecek olması nedeniyle sendika yetkilileri ile görüştüğünü, yaşanan arbede sırasında sendika başkanın elindeki silahın patladığını, silahın elinde kaldığını anlattığı kaydedildi. Sendika temsilcilerinden müşteki şüpheli Osman Bayraktar'ın şüphelinin, kendisine doğrudan hedef alarak ateş ettiğini iddia ettiği, Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi'nin de olaylar sırasında Sedat Uzunlar'ı darp etmediklerini, Abdullah Karacan'a zarar vermesini engellemeye çalıştıklarını söylediği ifade edilen iddianamede, ayrıca söz konusu lastik fabrikasından gelen yazıda yer aldı.



Yazıda, 'Sedat Uzunlar'ın iş yeri değişikliği yapılacak personeller arasında yer aldığı, kendisine yer değişikliğine dair suç tarihine kadar herhangi bir bildirim yapılmadığı, ancak teamül gereği yapılacak yer değişikliklerine dair Sendika Başkanı Abdullah Karacan'a bilgi verildiği' bildirildi.



- Adapazarısakarya

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