Sendika Başkanı Mustafa Aydın: Sermayesi emek ve alın teri olanların günü kutlu olsun - Son Dakika

Sendika Başkanı Mustafa Aydın: Sermayesi emek ve alın teri olanların günü kutlu olsun

01.05.2021 16:18
Sendika Başkanı Mustafa Aydın: Sermayesi emek ve alın teri olanların günü kutlu olsun, System.String[]

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Sermayesi emek ve alın teri olan tüm çalışanlarımızın en büyük beklentisi emeğine saygı ve alın terinin karşılığıdır.

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Sermayesi emek ve alın teri olan tüm çalışanlarımızın en büyük beklentisi emeğine saygı ve alın terinin karşılığıdır. Böylesi zor bir günde tüm çalışanlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembolü 1 Mayıs'ı, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ne pandemi gölgesinde kutladıklarını belirten Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın "Bir buçuk yıldır, şiddetini artıran Covid-19 salgını tüm dünyada milyonlarca can aldı. Ülkemizdeki gelişmeleri her geçen gün endişeyle izliyoruz. Bu gelişmeler, emekçilerin birlik içinde olmaları gerektiğini ortaya koydu, dayanışma çağrılarının ne derece doğru olduğunu gösterdi. Salgın, bazı işverenlere adeta bulunmaz bir fırsat verdi. Salgın, işçi hak ve özgürlüklerine el uzatılması için meşru gerekçeymiş gibi görüldü. İş ve gelir güvencesi zayıflatıldı. Diğer yandan salgın dünyaya başka bir gerçeği de hatırlattı. Onlarca yıldır yok edilmeye çalışan sosyal devlet felsefesinin ve varlığının önemi iyice ortaya çıktı" dedi.

İşsizlik sorunlarının resmi verilere yansıdığını hatırlatan Aydın; " Emekçilerin büyük bir bölümü, hem salgınla hem de salgının getirdiği yoksullukla mücadelede bir başlarına kaldı. Bu durum ulus-dil-din-etnik köken ayrımı gözetmeksizin salgınının en ağır vurduğu kesimin yine emekçiler ve dar gelirler olduğunu ortaya koydu. Dünyanın tüm emekçilerinin, yaşadıkları zorluklara karşı beraberce mücadele etmeleri gerekliliğini hepimize bir kez daha hatırlattı" dedi.

"Uzun soluklu bir mücadele"

Güvencesiz istihdamın gün geçtikçe kök saldığının altını çizen; "Resmi açıklamaların ötesinde, dünyanın büyük bir bölümünde işsizlik tam anlamıyla patladı; ana çalışma tarzı olması için işverenlerin uzun süreden beri çaba sarf ettiği güvencesiz istihdam iyiden iyiye kök saldı. Sendikal örgütlülüğün önemi bu olumsuz koşullarda daha iyi anlaşıldı. Sendikalı emekçilerin, örgütsüz ve kayıt dışı çalışanlara göre, salgının olumsuz etkilerinden daha az hasarla çıkma imkanına sahip oldukları görüldü. Virüsün de etkisiyle, sendikasız, örgütsüz, güvencesiz işçiler ya işsizliğe ya da yoksulluğa mahküm oldu. Bu sorunlarla mücadele için emekçilerin en önemli gücü örgütlenmek, sendikalaşmak. Emekçilerin iş ve yaşam şartlarını iyileştirecek ekonomik ve sosyal politikalar öncelikle uygulanmalı, ücretli çalışanların vergi yükü düşürülmeli. Devam eden toplu iş sözleşmeleri müzakerelerindeki taleplerimiz karşılanmalı. İnsana yakışır istihdam şartları sağlanmalı, taşeron çalıştırma KİT'lerde tamamıyla sona erdirilmeli, geçici olarak çalışan işçiler kamuda kadroya alınmalıdır. Bunun için bizler şimdiye kadar verdiğimiz mücadelenin daha büyüğünü vermeye hazırız. Bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu biliyoruz" diyerek sermayesi emek ve alın teri olan tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutladı. - AYDIN

Sendika Başkanı Mustafa Aydın: Sermayesi emek ve alın teri olanların günü kutlu olsun
Sendika Başkanı Mustafa Aydın: Sermayesi emek ve alın teri olanların günü kutlu olsun

Türk İş, 1 Mayıs, Tes İş, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sendika Başkanı Mustafa Aydın: Sermayesi emek ve alın teri olanların günü kutlu olsun - Son Dakika


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